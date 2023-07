Viktorija ir no Madonas un arī sākusi dejot jau agrā bērnībā: “Atceros, ka sākumā man nemaz nepatika dejot, puiši bija tādi maziņi, nu, un pametu tās tautas dejas vienā brīdī... Bet tad kāda mana draudzene teica, ka iešot dejot, un es aizgāju līdzi. Un tā es iemīlēju tautas dejas. Un dejoju visur kur – Madonā TDA “Vidzeme”, Rīgā TDA “Vektors” un deju kolektīvā “Čiekurs”, biju arī JDK “Kalsnava” dejotāju pulkā. Bet tagad jau pati četrus gadus Kalsnavā vadu deju kolektīvu, mans vīrs ir nācis no Kalsnavas. Un tas ir liels izaicinājums, jo pati dzīvoju Rīgā, katru nedēļu braukāju šurpu turpu, un pagājušajā gadā man arī piedzima bērniņš, bet visu skati nodejojām un dabūjām kolektīva vēsturē labāko pakāpi. Kovida laikā es “Zoom” vadīju treniņus, lai uzturētu sevi formā, bet apmeklējums bija diezgan švaks. Kaut kā izdzīvojām. Pirms kovida mums bija diezgan daudz dejotāju, 12 pāri, bet pēc kovida puse no kolektīva pazuda. Ir grūti piektdienu vakaros saņemties un braukāt no Rīgas uz Kalsnavu, bet labi, ka man te ir, kur palikt pa nakti, ir, kas bērnus pieskata, un es varu vadīt deju kolektīvu.”