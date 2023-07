Tatjana aizrautīgi stāsta par dažādiem piedzīvojumiem, kas bijuši gadu gaitā Dziesmu svētku laikā: “Ar Ērģemes kori esmu izgājusi piecus Dziesmu svētkus. Tur bija tā – kā jau lauku vīri, mīl iedzert, tur tie vakari – dzīvo veselu nedēļu prom no mājām, un tad man dziedāja arī kolhoza priekšnieks korī. Tad mums te bija vēl viens tāds nodaļas vadītājs, un viņam patīk pie tiem maniem večiem – un viņi svin un svin katru vakaru. Un vienu vakaru, nezinu, kā tur tagad, bet toreiz jau gulēja visi kopā lielā zālē. Mēs, dāmas, esam aizmigušas, bet tie veči vēl nav un nav, un viena dāma man saka, ka jāiet meklēt, jo nākamajā rītā ir gājiens, kas tur ies tajā gājienā. Ejam tagad meklēt, un, jā, visi ballējas, kaut kā visus tos večus sadzenājam tomēr pa vietām, bet viens tāds kapitāls tenors pazudis. Un tad guļam, guļam, līdz pēkšņi pa visu zāli izskan: “Celies! Ko žāvājies, meita, auj kājas, tev vēl govis laidarā stāv neslauktas.” Un mēs visas uzreiz augšā, jo tas bļāviens bija tik liels. Mums likās, ka viņš sajucis prātā, bet, izrādās, tikai atjēdzies no ballēšanās.



Tad vēl viena cita reize – jāiet gājienā un, kā jau padomju laikā, sadod briesmīgi daudz plakātu, nu, tur kaut kas par partiju un Ļeņinu, sadod tik daudz, visi jānes. No rīta jāiet gājienā – skatāmies, neviena plakāta vairs nav! Prasām mūsu večiem, kur plakāti, bet šie tik smīn un rausta plecus. Tajā gadā bija daudz jaunu puišu no armijas. Bija palicis viens vienīgs plakātiņš par dziedāšanu, nu, ar to arī gājām. Pēc tam jau atzinās, ka saslēpuši krūmos.



Vēl man bija gadījums ar jauniešu kori, ar kuru strādāju. Vienu dienu mums bija ļoti laba uzstāšanās Rīgā, un nākamajā jābrauc uz Cēsīm, uz skati. Bet Rīgā tajā vakarā bija kaut kur publiskā hokeja skatīšanās un mēs bijām skatīties. Visi puikas vakarā skatās to hokeju. Otrā dienā mums jābrauc uz Cēsīm, jādzied žūrijas priekšā, lai tiktu uz Dziesmu svētkiem... Un puikas atnāk tagad vakarā mājās, neviens nevar parunāt, kā nobļāvušies līdzi hokejam. Nezināju, ko darīsim. Mēs, kā no rīta piecēlāmies, uzreiz skrējām uz Cēsīm, tur visi aizsmakuši, bet meitenes gan ne, meitenes visu labi var nodziedāt, mēģinājām visādi ārstēt, nekas nepalīdzēja, tad beigās koncertmeistara arī nebija, tad es tur no Cēsīm pazīstamus atradu pēdējā brīdī. Tad vajadzēja uzreiz izvilkt dziesmu un dziedāt, nevarēja neko pirms tam sagatavoties, un mēs izvilkām “Jau ziediem rotātas pļavas”, un tur tenors augsti dzied... Puikas neko nevarēja nodziedāt, citiem tur svilpieni nāca laukā, citi vispār gārdza, vispār tas bija kaut kāds kronis. Pēc tam, kad tikām līdz vārdiem “No putekļiem ārā, no dūmiem, mūs ziedošais pavasars sauc”, tad visi tā bļāva, tur neviens vairs nedomāja, pareizi dzied vai ne, bet tālāk tikām. Sigvards Kļava pēc tam pienāca klāt un jautāja, kas ar kori noticis, un mūsu puikas lepni teica: “Tas ir hokejs!””