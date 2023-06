Cilvēki arī netic, ka "Zītara" rotas ir darinātas no Liepājas jūrmalā izskalotā dzintara. "Mēs dzintaru iepērkam no dzintara lasītājiem, kas pēc vētrām to pludmalē savāc." Izrādās, ka dzintara jūrmalā ir gana daudz, bet dzintara lasīšana ir vesela māksla. "Viņi jau zina, kurš ir īstais dzintara vējš, pēc cik dienām būs vērts iet uz pludmali. Dzintaru lasa tumsā, ar zilās gaismas lampām, tad to var labi redzēt." Dzintara lasītāji parasti strādājot pa vairākiem kopā, lai drošāk – tumsā jūrā visādi var gadīties.