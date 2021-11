Andris Auzāns ir "Delfi" autors, kurš ikdienā vada un producē ikdienas raidījumu "Spried ar Delfi" par svarīgo Latvijā un pasaulē. Raidījuma ietvaros Andris apskata visai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus sociālpolitikā, tieslietās, veselībā, ekonomikā un ārzemēs un diskutē ar nozaru pārstāvjiem, lai analizētu un izzinātu situāciju katrā no tām.Andrim žurnālista darbā ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem orientēties informācijas apjomā, jo šobrīd mums tā ir tik plaša un daudzpusīga, ka var viegli apmaldīties, tādēļ nepieciešams kāds ceļa rādītājs, kurš parāda, kurā virzienā mēs kā sabiedrība virzāmies un kas mūs sagaida nākotnē. Viņš ļoti augstu novērtē tūlītējo atgriezenisko saiti ar auditoriju, kuru viņam sniedz darbs "Delfi", – cik daudz cilvēku ir lasījuši viņa rakstus, skatījušies raidījumus, komentējuši tos vai dalījušies ar tiem. Tas dod patīkamu gandarījuma sajūtu par paveikto.Viņš uzskata, ka brīvajā laikā ir svarīgi atpūsties no darba, tādēļ Andris daudz ceļo, un viņam patīk iemūžināt savus ceļojumus fotogrāfijās. Parasti Andris izvēlas neparastākus galamērķus, kuri nereti atrodas ziņu virsrakstos, un kā spilgtāko min savu ceļojuma stāstu uz Kubu, kamēr tās vadītājs vēl bija Fidels Kastro. Darbam žurnālistikā Andris pievērsās tādēļ, ka tas viņam deva iespēju apvienot divas no savām sapņu profesijām, kā arī tādēļ, ka žurnālista profesijai ir priekšrocības, kuras viņam ir svarīgas.Aicinām iepazīties ar Andra Auzāna autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.