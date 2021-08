Cieņpilnas sarunas veicina izaugsmi! DELFI piedalās sarunu festivālā 'Lampa'

Šogad sarunu festivāls "Lampa" norisināsies 20. un 21. augustā un piedāvās apmeklētājiem iespēju piedalīties tā norisēs gan klātienē, gan attālināti tiešraidēs. Vadošais ziņu medijs DELFI festivālā piedalīsies ar divām pašu organizētām diskusijām, kā arī veidos īpašus "Spried ar DELFI" raidījumus pirms un pēc festivāla.Savas pastāvēšanas septītajā gadā "Lampa" no ierastā Cēsu pils parka pārcelsies uz Cēsu pilsētvidi, iekārtojot diskusiju skatuves skvēros, ielās, zaļajās zonās, un būs dzirdama visā pilsētā. Interesenti, kuriem nebūs iespējas apmeklēt pasākumu klātienē, diskusijas varēs vērot tiešraidē, kā arī 47 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā – no Liepājas līdz Viļakai, no Kolkas līdz Krāslavai.Vairāk nekā 200 pasākumus šogad vieno festivāla virstēma "cieņa", kura tiks skatīta no dažādiem sabiedrībai nozīmīgiem aspektiem. Kā ierasts, festivāla diskusijās piedalīsies gan sabiedriski atbildīgas personības, gan nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi, pašvaldību un valsts iestādes.