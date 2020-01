DELFI projekta 'Stiprini stipros' ziedojumi pārsniedz 63 tūkstošus eiro

Mūsu mērķis ir ne tikai palīdzēt praktiski. Kā Latvijā vadošais medijs mēs ticam un iestājamies par iekļaujošu sabiedrību visiem un katram. Tāpēc mēs sakām lielu paldies arī ikvienam, kurš lasīja "Stiprini stipros" varoņu stāstus , skatījās "Viņa" skaidro " īpaši šim projektam veidoto raidījumu ciklu un dalījās ar šo saturu, ļaujot šiem stāstiem izskanēt skaļi un jaudīgi.Vislielāko paldies mēs sakām mūsu stāstu un raidījumu varoņiem – ģimenēm, kuras mums uzticējās! Ikviens no jums un jūs visi kopā esat milzīgs spēks, un mēs esam lepni, ka jūsu uzticība, drosme, enerģija un cīņasspars ļauj mums kopīgiem spēkiem aktualizēt tēmas, kas nedrīkst atstāt vienaldzīgu. Paldies jums par to un par darbu, ko dienu dienā darāt, cīnoties par sava īpašā bērna vietu mūsu parastajā pasaulē.Mammas lielākā vēlēšanās bija nodrošināt auklītes pakalpojumus, lai viņa pati retu reizi varētu izrauties no mājas – kaut tikai uz veikalu vai aptieku. Tagad ir apritējis gads. Taujāta, vai projektā savāktie ziedojumi ir mainījuši ikdienu, īsā atbilde skan – pat ļoti! Pie Nastjas divreiz nedēļā nāk auklīte, Janīna tad var vai nu vienkārši atvilkt elpu, vai izskriet ārpus mājas, vai divatā novannot meitu.Tiesa, auklīte Velta pavēstījusi, ka no janvāra vairs pie Nastjas nenāks, viņai sāksies mācības. Līdz ar to, kā saka Janīna, saziedotās naudiņas pietiktu, bet nav cilvēka. Tāpēc Janīna lūdz, ja kādam ir interese, atsaukties un palīdzēt ģimenei, jo aukles meklējumi var ieilgt.