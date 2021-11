Dita Vinovska ir "Delfi" dzīvesstila žurnālu redaktore, un viņai tuvākās tēmas ir veselība, fiziskās aktivitātes, izglītība un vienlīdzība – sociālie jautājumi. Paralēli saviem darba pienākumiem Dita ir "Delfi" atbalsta projekta ģimenēm, kurās dzīvo pastāvīgi aprūpējams tuvinieks, "Stiprini stipros" satura redaktore.Īsajā video intervijā Dita stāsta, ka viņai ļoti būtiski ir līdztiesības jautājumi – lai pasaulē, kurā esam tik dažādi, visiem būtu vienlīdzīgas iespējas būt laimīgiem un realizēt savu maksimālo potenciālu. Kādu laiku viņa ir strādājusi arī kā brīvprātīgā. Darbojoties žurnālistikā un studējot antropoloģiju, viņa ir iemācījusies klausīties cilvēkos un patiešām iedziļināties viņu stāstītajā, saglabājot neitralitāti, kas viņai palīdz arī ikdienas dzīvē.Dita dalās gan ar saviem bērnības darbiem un nedarbiem, stāstu par to, kā nonākusi žurnālistikā, gan to, kas ir viņas personībai visatbilstošākais animācijas varonis, kā arī to, kā ar skrituļslidām kāpusi uz bēniņiem. Dita stāsta arī par dažiem no saviem neskaitāmajiem hobijiem un aktivitātēm ārpus darba, kuras palīdz attīrīt galvu un trenēt pacietību.Aicinām iepazīties ar Ditas Vinovskas autora lapu , kurā ir izcelti, viņasprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.