Edžus Miķelsons ir viens no "Delfi" žurnālu redakcijas autoriem un ir atbildīgs par "Delfi Campus" saturu. Viņš ikdienā rūpējas par to, lai skaidrotu zinātnisko informāciju ikvienam saprotamā un aizraujošā valodā, kā arī Edžus ir viens no "Delfi" komandas, kas cīnās pret viltus ziņām.Edžus stāsta, ka studēt žurnālistiku izvēlējies tādēļ, lai būtu tālāk no matemātikas un fizikas, tomēr tagad ir nonācis amizantā situācijā – pats ik dienu veido saturu tieši par eksaktajām zinātnēm. Viņam padodas stāstniecība, un viņu urda žurnālista ziņkārība, tieši tādēļ viņš pilda svarīgu uzdevumu – vienkāršā valodā skaidro sarežģītu, zinātnisku informāciju, tādējādi veicinot plašākas sabiedrības izpratni un ieinteresētību par eksakto zinātņu pasauli, to pētījumiem un atklājumu galveno būtību. Pandēmijas periodā tas arī ir īpaši svarīgi, lai neveidotos maldīga faktu interpretācija.Ārpus sava darba laika Edžus interesējas par astronomiju un kosmosa izpēti, kuru lieliski apvieno ar pārgājieniem pie dabas. Fizisks darbs lauku mājā un būšana pie dabas ir tas, kas palīdz atslēgties no ikdienas informācijas apjoma un attīrīt prātu.Aicinām iepazīties ar Edžus Miķelsona autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.