Ingmārs Jurisons ir sporta medija MVP galvenais redaktors, kurš sporta žurnālistikā darbojas kopš 1994. gada. 2017. gadā saņēmis Gada balvu sportā kā Latvijas labākais sporta žurnālists.Stāstot par ceļu, kā nonācis žurnālistikā, Ingmārs saka – tas esot bijis likumsakarīgi. Arī viņa tēvs bija sporta žurnālists, došanās uz stadioniem un ledus hallēm līdzi tētim bērnībā bija ikdiena. Tolaik gūtā informācija un pieredze uzsūcās, un vēlāk, kad veselības apsvērumu dēļ viņam nācās pārtraukt aktīvi spēlēt basketbolu, tieši tētis bija tas, kurš Ingmāram ieteica pamēģināt rakstīt par sportu.Lai gan Ingmārs sporta žurnālistikā strādā daudzus gadus, darbs viņu joprojām aizrauj un interesē, jo šī joma ir mainīga un dinamiska. Savukārt, lai dažādotu ikdienu, Ingmārs meklē iespējas pamainīt vidi – labprāt piedalās radio un TV projektos, kā arī raksta grāmatas. Darbu sporta medijā MVP viņš dēvē par izaicinošu un atzīst – skeptiķi un šaubīgi cilvēki ir dzinējspēks, kas mudina doties uz priekšu un nepadoties.Autora brīvais laiks tiek veltīts diviem bērniem un aktīvajai atpūtai. Tāpat arī Ingmārs kopā ar draugiem joprojām uzspēlē basketbolu. Savukārt domas no darba atslēgt palīdz golfs, jo spēles brīdī, kā pats saka, tu cīnies tikai ar sevi un zāles laukumu.Aicinām iepazīties ar Ingmāra Jurisona autora lapu, kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī atrodami visi jaunākie raksti.2021. gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – " Kad mums ir svarīgi ".Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.