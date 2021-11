Kristīna Hudenko ir "rus.Delfi.lv" autore, kura spēj aizraut neskaitāmus tūkstošus lasītāju. To pierāda ne vien lasītāju novērtējums rakstu lasījumos un "Delfi" lasītāju simpātijas autora balva, bet arī nozares atzinība – Kristīna par savu darbu ir saņēmusi vairākas Latvijas Žurnālistu asociācijas izcilības balvas.Kristīnai ir svarīga Latvijas iedzīvotāju integrācija – lai krievu tautības cilvēki labāk izprastu Latvijas kultūru, cilvēkus un to, kas viņiem ir svarīgi, un otrādi. Krsitīnai patīk radīt spēcīgus un emocionālus stāstus, kuri liek cilvēkiem aizdomāties par sevi, savu dzīvi un šo stāstu ietekmē pieņemt labākus lēmumus. Dažus no tiem, kuri ir spilgtāk palikuši atmiņā, Kristīna min arī savā intervijā.Ārpus darba laika Kristīna aizraujas ar zumbu, kino un teātri – ne vien to skatoties, bet arī pašai radot teatrālu darbu, kurš vēlreiz akcentē viņas profesionālajā jomā svarīgās lietas. Video intervijā viņa stāsta, kā nonākusi žurnālistikā, un piemin savas izglītības eksaktajās zinātnēs noderīgumu ikdienas darbā.Aicinām iepazīties ar Kristīnas Hudenko autora lapu , kurā ir izcelti, viņasprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.