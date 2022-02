Monika Cālīte ir raidījuma "KultūrKlubs" vadītāja, iepriekš vadījusi arī "Spried ar Delfi". Viņa jūtas pagodināta un ļoti lepojas ar iespēju šeit strādāt, jo "Delfi" uzskata par uzticamāko ziņu mediju Latvijā. Profesionālajā vidē viņai ļoti svarīga ir vīzija un mērķis. Tam, kas tiek darīts, ir jābūt ar pievienoto vērtību un jāsniedz labums ne tikai viņai pašai, bet arī sabiedrībai kopumā.Īsajā video intervijā Monika atklāj, ka viņas bērnības sapnis bija vadīt raidījumu "Panorāma". Būdama stratēģe jau kopš bērnības, viņa kārtīgi izpētījusi, kas būtu jādara, lai piepildītu savu ieceri. Nostrādājusi vairākus gadus žurnālistikā, Monika tomēr nolēma mainīt nodarbošanos un nebija plānojusi šajā profesijā atgriezties, līdz kādu dienu viņu uzrunāja bijušais kolēģis Andris Auzāns ar aicinājumu pievienoties "Delfi" komandai. "Es ticu, ka nekas nenotiek nejauši," lēmumu pieņemt darba piedāvājumu skaidro Monika.Līdztekus žurnālistikai Monika nodarbojas ar uzņēmējdarbību – viņa ir dzīves transformācijas stratēģe un rīko arī pašizaugsmes kursus.Tā kā brīvā laika Monikai ir maz, viņa rūpīgi plāno, kā tas tiks pavadīts. Brīvais laiks bieži vien ir saistīts ar profesionālo darbību – viņa daudz lasa pašizaugsmes un psiholoģisko literatūru, kā arī ne tikai rīko, bet arī pati piedalās pašizaugsmes kursos. Monikai patīk veselīgs dzīvesveids, un pērn viņa noskrēja pusmaratonu. Viņa 13 gadus ir profesionāli nodarbojusies ar jāšanas sportu, un Monikai joprojām ir divi zirgi, kuri, kā pati smejas, ir pensionēti jāšanas sportisti tāpat kā viņa pati. Došanās izjādēs ir vēl viens veids, kā atpūsties no ikdienas skrējiena.2021. gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – " Kad mums ir svarīgi ".Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.