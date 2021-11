Savukārt mūsu medijā šoruden uzsveram, ka mums, "Delfi" žurnālistiem, ir svarīgi tas, kas ir svarīgi tev – "Delfi" satura skatītājam, lasītājam, klausītājam! Kā izprast norises Lielbritānijā, Afganistānā vai Ukrainā? Kā atšķetināt ap vakcīnām virmojošās viltus ziņas? Kā neuzķerties uz politisko populistu vieglu roku piedāvātajiem "banāniem"? Un arī – kā sagatavot kabačus ziemai, kad pienācis ražas laiks? Mums ir svarīgi, lai viss Tev svarīgais saturs ir ērti iegūstams un pieejams dažādos formātos un platformās.



Ja runājam par nākotni, tad "Afganistāna", "vakcīnas", "kabači" un citas svarīgas lietas, kuras ietekmē tavu dzīvi, īsumā nosaucamas: informācija par svarīgāko. Tāda ir arī "Delfi" medija vīzija: stipras sabiedrības pamatu veido ieinteresēti un savos spriedumos patstāvīgi cilvēki, kuriem ērti pieejama vispusīga, kvalitatīva un mūsdienīgi pasniegta informācija par svarīgāko, kā arī iespēja brīvi apmainīties ar viedokļiem un idejām.



No tā izriet mūsu misija: atspoguļojam, palīdzot ikvienam no mums veidot savu viedokli un izpratni par mums nozīmīgām tēmām; veidojam dziļākas un plašākas izmaiņas virzībā uz stiprāku, atbildīgāku un iekļaujošāku sabiedrību un labāku nākotni; iesaistām pārmaiņās, kas skar gan katra personisko dzīvi, gan sabiedrības grupu – pagalmu, novadu, profesiju – intereses, gan Latvijas attīstību un izaugsmi kopumā.



Ne velti filozofi saka: zināšanas atbrīvo, jo iznīcina iracionālas bailes un kāres. Mēs, "Delfi", par to rūpējamies.



Šajā patriotiskajā novembra laikā ik gadu atrodam laiku piedomāt par iespēju dzīvot brīvā valstī un pašiem būt sava likteņa lēmējiem. Aicinām ieskatīties vai pārlūkot no jauna svarīgākos "Delfi" darbus, kas veltīti Latvijas valsts dibināšanai, nosargāšanai un nākotnes veidošanai.