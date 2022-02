Olga Dragiļeva ir "Delfi TV" žurnāliste un raidījuma "Kāpēc" vadītāja, kura jau bērnībā zināja, ka vēlas strādāt žurnālistikā. Iespēju strādāt profesijā, kas pašai no sirds patīk un par kuru vienmēr ir sapņojusi, Olga uzskata par privilēģiju.Īsajā video intervijā Olga stāsta, ka viņa vienmēr meklējusi taisnīgumu un sarežģītās situācijās mieru rod tikai tad, kad ir izdevies "aizrakties" līdz problēmas saknei un izprast jautājuma būtību. Ikdienas darbā autori motivē iespēja izgaismot sabiedrībai iepriekš nezināmo un atsevišķos gadījumos arī panākt līdztiesīgāku un demokrātijas ideāliem atbilstošāku valsti. Neatlaidību, stūrgalvību, radošumu un optimismu viņa uzskata par ļoti svarīgām īpašībām, kurām jāpiemīt žurnālistam. Olgai ļoti patīk vērot citu žurnālistu darbu, un kolēģu sasniegumi viņai ļauj nezaudēt ticību, ka arī viņas spēkos ir padarīt pasauli labāku.Lai gan žurnālistiku ne vienmēr iespējams strikti nodalīt no privātās dzīves, jo nemitīgi jāseko līdzi visam, kas apkārt notiek, Olga tomēr cenšas sabalansēt darbu un brīvo laiku. Ārpus darba viņai patīk doties pastaigās un baudīt Latvijas dabu. Savukārt domas no profesionālās sfēras viņai palīdz atslēgt izklaidējošs saturs – grāmatas, filmas un seriāli.2021. gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – " Kad mums ir svarīgi ".Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.