Raidījums "Kāpēc" portāla "Delfi" lietotājiem piedāvās gan diskusijas, gan spraigus viedokļu dueļus, gan padziļinātas intervijas. Tā vienkāršais nosaukums – "Kāpēc" – raksturo svarīgāko jautājumu kvalitatīvā žurnālistikā un arī paša raidījuma galveno mērķi: palīdzēt sabiedrībai atklāt notikumu cēloņus un analizēt kopsakarības.



"Kāpēc" veidots, iedvesmojoties no klasiskā Rietumu žurnālistikas "hard talk" stila, atklājot problēmas sakni un nevairoties no neērtu jautājumu uzdošanas. Raidījumā tiks aplūkoti gan svarīgākie nedēļas notikumi, kas ietekmējuši politiķu un visas sabiedrības dienaskārtību, gan arī nozīmīgi un nepelnīti novārtā pamesti problēmjautājumi.



Raidījuma vadītāja Olga Dragiļeva ir viena no Latvijā redzamākajām pētnieciskās žurnālistikas profesionālēm, kura ir pazīstama ar savu neatlaidību un krampi uzdot politiķiem un ar autoritāti apveltītiem cilvēkiem visneērtākos jautājumus. Viņas mērķis ir izgaismot patiesību un aizrakties līdz jebkura jautājuma būtībai, lai arī cik sarežģīti tas būtu. Olgai ir plaša pieredze daudzveidīgu tematu atspoguļošanā, un viņai rūp taisnība un taisnīgums.



Olga ir strādājusi drukātajā presē, radio un televīzijā, bijusi korespondente Maskavā, ziņojusi no karstajiem punktiem, veidojusi reportāžas no Čečenijas un Krimas. Kā LTV raidījuma "De facto" žurnāliste ieguvusi atpazīstamību ar pētījumiem par korupciju Rīgas domē un sižetiem, kuros kopā ar kolēģēm no Re:Baltica un Latvijas Radio izgaismoja apsūdzības pret imunologu Jevgēniju Ņikiforenko, atklājot samilzušās problēmas pacientu aizsardzības jomā Latvijā.