'Rus.Delfi.lv' 22 gadi. Ko esam pa šiem gadiem izdarījuši, un kas būs tālāk?

Mēs atbalstīsim un attīstīsim žurnālistiku krievu valodā. Šodien tas ir īpaši svarīgi. "Delfi" plāno paplašināt sadarbību ar ārvalstu kolēģiem: no Ukrainas un Krievijas, Baltkrievijas un Baltijas valstīm. Diemžēl mums nāksies daudz rakstīt par Ukrainu, par Krieviju, par bēgļiem, bēdām un kara šausmām, par sankcijām un par to, kā dzīvot šajā jaunajā pasaulē. Bet mēs uzmanīgi sekosim līdzi arī citām tēmām: no kovida līdz vēlēšanām, no situācijas izglītībā līdz medicīnai. Šis gads pilnīgi noteikti nebūs vienkāršs, un mēs tam esam gatavi.



Mums būs jāšķetina un atkal un atkal jāpārbauda informācija, mums nāksies nemitīgi šaubīties un censties izprast, lai galu galā izskaidrotu notiekošo. Būsim godīgi, tas ir ļoti grūti. Būs kļūdas un izgāšanās, būs iemesls kritikai, bet tas ir vienīgais iespējamais ceļš. Mums visiem ir svarīgi nevis zināt, bet gan saprast. Tikai tā mēs varam pieņemt pārdomātus lēmumus, kas padara mūsu dzīvi labāku. Tādēļ "Delfi" būs daudz skaidrojumu, ceļvežu un ekspertu interviju.



Mēs turpināsim attīstīt "Delfi Plus" – saturu, kas pieejams mūsu abonentiem. 2022. gada martā "Delfi" abonē vairāk nekā 18 tūkstoši lasītāju, kas novērtē mūsu rakstīto par visdažādākajām tēmām – no multimediāliem projektiem un aizraujošiem stāstiem par vēsturi un mūsdienām līdz pat plašiem skaidrojošiem materiāliem, kas palīdz izprast ikdienu un procesus. Protams, attīstīsim arī bez maksas pieejamo "Delfi" saturu. Mēs neplānojam publicēt vēl vairāk ziņu, mūsu galvenais uzdevums - pastāstīt par svarīgāko maksimāli saprotamā valodā un īstajā laikā.