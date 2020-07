"Maxima" ir ļoti plašs dažādu preču piedāvājums par lieliskām cenām, tāpēc vienmēr meklējam veidu, kā par to interesantāk un aizraujošāk pastāstīt sabiedrībai. Ir vairāki veidi, kā to panākt, un "DELFI Brand Studio" piedāvā lielisku vairāku risinājumu integrāciju vienā platformā – pavasara akcijas "Tīrības dienas" ietvaros projektā "Lai spīd un laistās" saistošā veidā sabiedrībai stāstījām par to, ka dvēseles tīrība iet roku rokā ar mājas tīrību, tāpēc svarīgi par to rūpēties. Paldies "DELFI Brand Studio" komandai par darbu projekta tapšanā!