Iegādājoties "DELFI plus" abonementu, pircējs saņems pirkuma čeku ar kodu. Koda aktivizēšanai nepieciešams DELFI konts. Ievadot kodu DELFI kontā, tiks aktivizēts "DELFI plus" abonements uz iegādāto periodu. Kodu nepieciešams aktivizēt 45 dienu laikā no iegādes brīža.