'Viduvēja līmeņa komunikācija Latvijai nepiestāv.' Atskats uz konferenci 'uz:RUNA'

Otro konferenci "uz:RUNA" rīkoja portāls DELFI sadarbībā ar notikumu aģentūru "We are very", un, ja pērn to apmeklēja 200 cilvēku, tad šogad apmeklētāju skaits jau bija dubultojies. Konference, kā ierasts, notika divās daļās – pirmajā ar lekcijām uzstājās pieci skatuves runas meistari un pasniedzēji, savukārt otrajā daļā divos blokos bija iespēja apmeklēt praktiskās meistarklases.



Pirmā uz skatuves kāpa Latvijas Radio programmu vadītāja un runas pedagoģe Arita Grīnberga, atklājot auditorijai publisko runu kā tiltu starp runātāju un publiku. Viņa uzsvēra, ka veiksmīga publiskā runa sākas vēl pirms kāpšanas uz skatuves – sākot ar fizisku balss iesildīšanu un beidzot ar psiholoģisku sevis noskaņošanu. Grīnberga, kura pati pirms uzstāšanās balss iesildīšanai no rītiem esot stundu dziedājusi, uzsvēra, ka jēgpilna publiskā runa ir tāda, kas sniedz atbildi uz trim jautājumiem – "Ko es gribu pateikt?", "Kam es to teikšu?" un "Kā es to pateikšu?".



Atbilde uz pēdējo jautājumu automātiski ietver jau psiholoģisku sevis sagatavošanu, jo publiskās uzstāšanās gadījumā svarīgi ir justies kā saimniekam – nevis kalpam, kā reizēm savas pārliekās pieticības vai pārliecības trūkuma dēļ mēdz runāt latvieši, un ne arī kā kungam, proti, uzspēlētā dižmanībā vai pat augstprātībā. Ieinteresētība nodot auditorijai savu zināšanu un prasmju bagāžu ir galvenais.



Kā ļoti būtisku veiksmīgas publiskas uzstāšanās komponenti runas pedagoģe izcēla arī vienkāršu, bet labu literāro valodu, kurā netiek pārlieku izmantoti citu valodu iestarpinājumi. To var labi uztrenēt, lasot kvalitatīvu daiļliteratūru, turklāt darot to skaļi, proti, lasot sev priekšā.