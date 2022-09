Komunālos maksājumus var samazināt. Ja būtu vēlme. Bet tās nav

Uz jautājumiem atbild Jekaterina Morozova, komunālās saimniecības speciāliste, dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes locekle, projekta "SOS-Pārvaldnieks" izveidotāja.

Šobrīd visus biedē topošie komunālie rēķini. Vai velns ir tik melns, kā viņu mālē?

Viņš ir vēl briesmīgāks. Piemēram, pirms gada Rīgā siltumenerģijas tarifs bez PVN bija 57,31 EUR/MWh, šodien tas ir 85,45 EUR/MWh un, saskaņā ar AS "Rīgas Siltums" paziņojumu par tarifa paaugstināšanu, pēc mēneša tas būs gandrīz 171 EUR/MWh. Un mēs neesam pārliecināti, ka šīs cenas nepacelsies vēl. Vienīgā labā ziņa ir tā, ka ir uzstādīti griesti siltumenerģijai 300 EUR/MWh apmērā.

Respektīvi, komunālie maksājumi pieaugs trīs reizes?!

Ja salīdzināsim tarifus galvaspilsētā – tad jā! Ja pērn ailē "apkure" rīdziniekus sagaidīja summa, piemēram, 120 eiro, tad šoziem tur var būt pat 360 eiro. Skaidrs, ka komunālo rēķinu apmaksa kļūs par problēmu milzīgam skaitam cilvēku visā Latvijā, ne tikai Rīgā. No 1. oktobra galvaspilsētā tarifu plānots paaugstināt līdz 171 EUR/MWh, bet, piemēram, Babītes novada ciematā Piņķi tas jau ir 270,12 EUR/MWh!

Un tas ir tikai viens cenu paaugstināšanas piemērs. Un mūsu komunālie rēķini sastāv no vairākām pozīcijām, kuru izmaksas arī aug: "koplietošanas elektroenerģija", "sadzīves atkritumu un lielgabarīta atkritumu izvešana", "ūdens un kanalizācija" utt. Visi šie rādītāji velk uz augšu komunālo pakalpojumu rēķina gala summu.

Vai tiešām plānotais valsts atbalsts palīdzēs šajā gadījumā?

Ir jāsaprot, ka kompensācija caur mājas iedzīvotāju rokām neies. Tā izskatīsies kā atlaide rēķinam no pakalpojuma sniedzēja. Proti, jūsu komunālo pakalpojumu rēķinā summa jau būs norādīta ar valsts dotāciju. No vienas puses, tas ir pluss – nekur nav jāsūta pieteikums, viss notiek automātiski. No otras puses, jūs nekādi nevarēsiet kontrolēt šo procesu un uzzināt, cik lielā mērā jums palīdzējusi valsts.

Par kādām summām ir runa? Vai kompensācija būs jūtama vai tā ir niecīga palīdzība?

Palīdzībai iedzīvotājiem atvēlēta pieklājīga summa – 442,25 miljoni eiro. Bet skaitīsim.

Mūs paspēja iepriecināt, ka laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim valsts dzēsīs 50% no apkures tarifa starpības. Taču tiks kompensēti 50% no starpības starp pašreizējo siltuma tarifu un tā saukto siltumenerģijas tarifa slieksni, kas ir 68,00 EUR. Lai nevienu nemulsinātu, izskatīsim Rīgas piemēru.

Šodien tarifs ir 85,45 EUR/MWh, noteiktais siltumenerģijas slieksnis ir 68,00 EUR. Matemātika ir pavisam vienkārša: 85,45 - 68,00 = 17,45 EUR. Un tagad atcerēsimies par 50% kompensāciju un sanāk, ka no savas kabatas jāmaksā 76.725 EUR/MWh, un 8.73 EUR/MWh ir valsts palīdzība.

Tātad mums visiem būs jāpārskata savi ieradumi un jāsāk taupīt?

Daudzdzīvokļu mājā ir ļoti grūti ietaupīt uz siltumenerģijas. Tieši jūsu mājas apsaimniekotājam ir jāuzrauga laika apstākļi ārā un jāregulē temperatūra mājā. Bet pie mums siltumtehnikas inženierus parasti pamana divas reizes gadā – apkures sezonas sākumā un beigās.

Vieglāk būs nelielu privātmāju īpašniekiem un tiem, kam ir individuālie siltuma skaitītāji – viņi varēs patstāvīgi kontrolēt apkures procesu. Tas ir, cik daudz esi patērējis, tik daudz samaksājis – tāpat kā ar ūdens patēriņu. Esi gatavs salt, bet ietaupīt 200 eiro mēnesī? Tāda opcija ir. Bet visiem pārējiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atliek cerēt uz apzinīgiem apsaimniekotājiem.

Vienā intervijā jūs izmantojāt frāzi "ūdens korekcija". Tas izklausās ne visai saprotami, bet kas tas faktiski ir?

Katras mājas pagrabā ir uzstādīts ūdens skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo aukstā ūdens patēriņu. Un "ūdens korekcija" ir starpība starp šī skaitītāja rādījumiem un visu iedzīvotāju norādītajiem rādījumiem. Dažreiz šī starpība ir līdz 50%.

Starp citu, arī šīs pozīcijas samazināšana palīdzēs koriģēt uz mazāko pusi komunālā rēķina summu. Tikmēr turpinām, nosacīti, maksāt par kaimiņa ūdeni vai laikus nenovērstām ūdens noplūdēm.

Tracinoši, ka šis jautājums joprojām nav atrisināts, lai gan tas tiek elementāri atrisināts likumdošanas līmenī! Acīmredzot vai nu nav vēlēšanās, vai, kā mums bieži gadās, nav speciālistu šajā jomā. Tāpēc turpinām, piedodiet, raudāt, bet ēst kaktusu.

Jūs esat kandidējusi uz 14. Saeimu. Vai risināsiet šo jautājumu?

Jā, esmu 12. numurs "Saskaņas" Rīgas sarakstā. Komunālās saimniecības joma jau daudzus gadus ir mana specializācija. Un tieši šī iemesla dēļ es nolēmu kandidēt vēlēšanās – mājokļu un komunālās saimniecības jautājumu risinājumi, kas var būtiski atvieglot dzīvi ikvienam – ir primārie. Un to īstenošanai nav vajadzīgas milzīgas subsīdijas no valsts budžeta. Nepieciešama tikai kompetenta, saimnieciska pieeja, pieredze un dziļas zināšanas šajā jomā.

Jūs esat sociālā projekta "SOS-Pārvaldnieks" idejiskā iedvesmotāja. Ar kādiem jautājumiem jums zvana visbiežāk un kādu problēmu kļuvis vairāk pēdējā pusgada laikā?

Lielākā daļa cilvēku, kas saskaras ar mājokļu un komunālās saimniecības jautājumiem, ir pilnīgi neaizsargāti un apjukuši. Kādam ir nepieciešama palīdzība, lai sastādītu iesniegumu, kādam ir saplīsusi caurule, bet apsaimniekotājs neko nedara utt.

Bet tagad reizēm nolaižas rokas. Neatceros, ka pērn man būtu zvanījuši pensionāri, kuri būtu šokā par saņemtā rēķina summu. Un tagad pat pēc balss var dzirdēt, kādā stāvoklī un kāda sašutumā viņš ir. Un tad pārņem pilnīgs niknums – tur, augšā, neko jēdzīgu nav atrisinājuši, komunālos jautājumus nav pārskatījuši un iedzinuši cilvēkus sarežģītākajā situācijā. Un tagad mēs cenšamies atrast atbalsta vārdus, kad vecmāmiņa raud otrā līnijas galā un uzdod tev jautājumu: "Kā es izdzīvošu?"

Koalīcijai, protams, bija ļoti jācenšas, lai novestu cilvēkus tādā izmisuma pakāpē! Taču tā veiksmīgi tikusi galā, un ceru, ka ar to tās misija arī beigsies.

