Latgale: zeme, kur tiesību gars ir pārāks par likumu

Saskaņā ar likuma burtu, Latvija sastāv no pieciem reģioniem – Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales. Uz papīra viss izskatās ļoti skaisti un pareizi: vienota brīva un demokrātiska valsts, kuras reģionu iedzīvotājiem ir vienādas tiesības, iespējas un pienākumi. Tomēr likumam ir ne tikai burts, bet arī gars! Un te nu mēs redzam pavisam citu situāciju – pretīgu un kroplīgu, kur vārds “vienāds” ir piemērojams tikai pienākumiem. Un aizvainotākais Latvijas reģions neapšaubāmi ir Latgale.

"Nepareizais" reģions "pareizajā" Latvijā

Priedēklis "vis-" ir piemērots Latgalei kā nevienam citam reģionam. Jau vairāk kā 30 gadus valdošajiem politiķiem Latgale ir vismazāk mīlētā Latvijas daļa. Tāda kā skabarga acī, kas ar savu pastāvēšanu vien bojā mūsu valsts "veiksmes stāstu". Šeit dzīvo visvairāk senioru, bezdarbnieku, šeit ir viszemākais ienākumu līmenis, vismazākā dzimstība un vislielākā mirstība. Tikai daži skaitļi: ja vidējais iedzīvotāju vecums citos reģionos ir nedaudz lielāks par 40 gadiem, Latgalē tas pārsniedz 45 gadus; vidējais bezdarba līmenis reģionos ir 6,5 %, savukārt Latgalē – 14,6 %; vidējā darba alga reģionos ir ap 700 EUR uz rokas (Rīgā un Pierīgā – ap 900 EUR), Latgalē – nedaudz pāri 500!

Uz neseno ģeopolitisko notikumu fona Latgale ir ieguvusi vēl vienu titulu ar priedēkli "vis" – vismazāk lojālais Latvijas reģions. Par šīs "nelojalitātes" cēloni valdība un to veidojošās partijas bez mazākajām šaubām dēvē kopējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī reģiona iedzīvotāju daudznacionālo sastāvu. Un nevienam no šīm tautas izvēlētajām personām nemaz nenāk prātā, ka nelojalitātes cēlonis būtu jāmeklē valstī valdošā vairākuma attieksmē pret latgaliešiem un to problēmām!

Favorīte reizi četros gados

Sākot ar 5. Saeimu (pirmo pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas), mums ir izveidojusies visai zīmīga tradīcija: valdību veidojošās politiskās partijas "mīl" Latgali reizi četros gados. Apmēram pusgadu pirms kārtējām parlamenta vēlēšanām. Reizi četros gados politiķi līdz aizsmakumam strīdas savā starpā, kurš no viņiem labāk saprot un novērtē šo "svētīto zilo ezeru zemi", atceras, ka Latgale ir viena no zvaigznēm Mildas rokās, sacenšas ar ierosinājumiem, cik jauki varētu savest kārtībā mūsu valsts austrumu nomali, izremontējot ceļus, ieguldot darbavietu izveidē, vietējo mācību iestāžu un veselības aprūpes objektu attīstībā.

Pēc tam vēlēšanas beidzas. Un visi solījumi izkūp kā dūmi. Sadalot budžeta līdzekļus, ikreiz tiek atrasti svarīgāki reģioni ar prioritārākām problēmām, ar "pareizākiem" iedzīvotājiem, kuriem, protams, jāpalīdz šeit un tagad. Nesenākais piemērs ir 2022. gada valsts budžeta veidošana. Latgales pieteikumos citu starpā bija līdzekļu piešķiršana Daugavpils reģionālajai slimnīcai – onkoloģisko slimību ārstēšanas un diagnostikas iekārtu remontam. Taču valdošais vairākums nobalsoja pret to, uzskatot, ka grupas "Vilki" dziesmas skolēniem un bērnudārzs blakus prezidenta pilij ir svarīgāki par latgaliešu tiesībām dzīvot! Un pēc pusgada Latgale nonāk pirmajā vietā kā reģions ar lielāko mirstību vēža dēļ. Tas ir, Latgale atkal ir "sabojājusi" statistiku! Un atkal neviens no to partiju pārstāvjiem, kas nobalsoja pret līdzekļu piešķiršanai DRS, nav nožēlojis, ka saskata saistību starp kritiskajiem mirstības rādītājiem un savām (bez)darbībām parlamenta ēkā!

Gadu agrāk Latgalē dzimusī (!) toreizējā izglītības ministre Ilga Šuplinska, ne mirkli nešaubīdamās, nekonsultējoties ar augstskolu un profesionālo mācību iestāžu reģionālajiem pārstāvjiem, bija gatava iznīcināt Daugavpils Universitāti (DU), jo tā studentu skaita ziņā nesasniedza personīgi ministres izdomāto četru tūkstošu cilvēku latiņu. Līdz vēlēšanām palika vairāk kā gads, un izglītības ministrei bija nospļauties, ka atņemot DU universitātes statusu, slēdzot tehnikumus, viņas resors burtiski piebeidz izmirstošo reģionu, liekot nedaudzajiem jauniešiem meklēt savu nākotni ārpus dzimtā novada...

Reģions, pēc kura vajadzētu līdzināties visai Latvijai!

Tomēr tieši burzma ap Daugavpils Universitāti demonstrēja, ka priedēklis "vis-" attiecībā pret Latgali var skanēt nevis ar nicinājumu un iedomību, kā par to runā pie varas esošās personas, bet ar sajūsmu un skaudību no visu pārējo Latvijas iedzīvotāju puses. Latgale izrādījās vissaliedētākais reģions! Daugavpilī radušos saukli "Daugavpils Universitātei būt!" atbalstīja visa Latgale un visi latgalieši, kas dzīvo ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un valdība... sakustējās. Skaitliskais kritērijs tika atcelts, un Daugavpils Universitāte saglabāja savu statusu.

Savukārt pērnajā rudenī un ziemā, kad visa pasaule cīnījās pret nepieredzēta mēroga COVID-19 pandēmiju, Latgale vēlreiz rādīja, ko nozīmē prasme saliedēties kopējas nelaimes priekšā. Kamēr citi gaidīja palīdzību no Veselības ministrijas, valdības, Eiropas, latgalieši masveidā kļuva par brīvprātīgajiem, cik tik spēka palīdzēdami savai vienīgajai reģionālajai slimnīcai tikt galā ar krīzi: strādāja par sanitāriem, pavāriem, aģitēja par potēšanu, ar savu personīgo transportu devās uz attālām lauku sētām, lai atvestu saslimušos uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, veda pārtiku tiem, kuri ārstējušies mājās.

Tādu pašu saliedētību, izpratni un iejūtību pret cilvēkiem demonstrēja Latgales iedzīvotāji arī pēc karadarbību sākuma Ukrainā. Viņi palīdzēja tiem, kas bēguši no šī kara, nevis ar karogiem, koncertiem un skaistiem saukļiem, bet sūtīja autobusus pakaļ māmiņām ar bērniem, sniedza pajumti, darīja visu iespējamo, lai mazinātu šoku un šausmas, ko piedzīvoja par bruņotā iebrukuma upuriem kļuvušie cilvēki, nepieļaujot provokācijas starp nacionālajām kopienām, cenšoties nomierināt cilvēkus un samierināt viņus savā starpā.

Tieši tad es biju skaidri sapratusi, ka man Latgale ir Latvijas pareizākais reģions. Ne tikai tāpēc, ka mana dzimta nāk no mazas latgaliešu sādžas – Briežuciema bijušajā Abrenes apriņķī, ne jau tāpēc, ka ar radniecīgām saitēm un vecvectēva, vectēva un tēva uzvārdu esmu saistīta ar pusi Latgales un no visas sirds mīlu šo zemi. Bet tāpēc, ka tas ir reģions, kur patiešām prot cienīt sevi un ar cieņu izturēties pie citiem.

Nav nekāds brīnums, ka Latgale tā kaitina no trimdas sabraukušos "kariņus" un "levitus", kas pūlas pierādīt, ka Latvijai esot ne tikai ārējie, bet arī iekšējie ienaidnieki. Latgalei šādu ienaidnieku nav, un droši vien tas arī aizkaitina. Jo ar savu pastāvēšanu vien "zilo ezeru zeme" pierāda, ka mazā teritorijā var gadsimtiem ilgi dzīvot mierā un saskaņā dažādu tautību un konfesiju pārstāvji, šeit nav problēmu ar saziņas valodu, jo cilvēki patiešām vēlas uzklausīt un saprast viens otru, šeit nav pieņemts nosodīt ģimenes piemiņu vai uzspiest savus uzskatus par vēstures notikumiem. Šeit tiesību gars ir pārāks par likuma burtu, jo likumus var pārrakstīt jebkurā brīdī, bet tiesību un taisnības gars ir praktiski mūžīgs. Latgale cenšas dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu un veselo saprātu. Un esmu pārliecināta, ka tieši to tagad tik ļoti pietrūkst visai pārējai Latvijai!

Politisko reklāmu apmaksā "Saskaņa" Sociāldemokrātiskā partija