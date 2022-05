Rapšu laukos netālu no Daugavpils un Salacgrīvas uzziedēja māksla. Spilgti dzelteni ziedošie lauki ir iedvesmas avots jaunajiem māksliniekiem no Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas (Saules skolas) un Limbažu Mūzikas un mākslas skolas. Jaunos māksliniekus sirsnīgi uzņēma saimnieki no zemnieku saimniecības “Ievas” Vaboles pagastā, netālu no Daugavpils, un zemnieku saimniecības “Robežnieki” netālu no Salacgrīvas. Mākslas plenērā mazie mākslinieki brīvā gaisotnē veidoja rapšu lauka skices, kuras vēlāk tiks izstādītas publiskai apskatei.