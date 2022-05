Integrētās lauksaimniecības prakse visā Eiropā ieviesta kopš 2014. gada. Vienkāršiem vārdiem sakot, tā nozīmē atgriešanos pie sabalansētas mēslošanas, augu sekas un augsnes kopšanas, arī labs sēklas materiāls ir no svara. Ja 90. gadu prakse bija vairākus gadus vienā laukā audzēt rapsi, tad šodien lielākais vairākums lauksaimnieku sapratuši, ka tā saimniekot vairs nedrīkst.



Integrētajā augu aizsardzībā priekšroka vispirms dodama visām alternatīvajām jeb "neķīmiskajām" augu aizsardzības metodēm un tikai kā galējās nepieciešamības risinājums ir pamatoti un izsvērti pielietojami ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi. Piemēram, ja kartupeļi ir jāsmidzina pret lakstu puvi un noteiktā laikā to nepaveic, tad darbs un raža vējā. Ja viena smidzināšanas reize būtu glābusi kartupeļu lauku, tad būtu neprāts to nedarīt un zaudēt visu ražu.



Zemnieks vienmēr pārdomās vismaz divreiz – smidzināt vai nesmidzināt, nevis skries uz lauka vien tāpēc, ka tā ir rakstīts. Tiesa, ne visi lauksaimnieki ir bez grēka. Agronome Lāsma Lapiņa savā praksē novērojusi, ka dažviet joprojām saglabājusies prakse – kaimiņš aizbrauca uz lauka, tātad arī man jābrauc. Kopumā arvien vairāk konvencionālo lauksaimnieku izvērtē, kas notiek uz viņu laukiem, pirms pieņemt lēmumu, ko darīt.