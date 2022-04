Ko bites teiktu par rapsi, ja mācētu runāt? Skaties video!

Lai noskaidrotu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, devāmies ciemos pie cilvēkiem, kuriem ar bitēm bijusi lielāka darīšana nekā vairumam Latvijas iedzīvotāju. Apciemojām vienu no lielākajiem Latvijas biškopjiem, lielisko dabas fotogrāfu Māri Kreicbergu Zvārdē.



90% no savām vairāk nekā 800 bišu saimēm Māris ik vasaru izvieto 45 vietās pie dažādu lauksaimnieku rapšu laukiem Dienvidkurzemē un Ziemeļkurzemē. Rapšu lauku ganības biškopis izvēlas, jo tieši rapšu medus eksporta tirgos ir augstākā vērtē. Linards Selivanovičs ir viens no rapšu lauku īpašniekiem, kur Māris teju 100 kilometrus vienā virzienā ved savas bites.