Maijā aicina svinēt Rapša ziedēšanas svētkus

Pasaulei cenšoties kļūt mazāk atkarīgai no fosilajiem resursiem, tiek meklētas jaunas alternatīvas gan elektroenerģijai, gan arī degvielai. Viens no atjaunojamajiem resursiem, ar ko biodegvielu ražo, ir augu eļļas. Kaut arī pasaulē tam plaši kultivē palmu eļļas ražošanas plantācijas, tas nav Eiropas klimata augs, un visbiežāk šīs plantācijas tiek palielinātas uz mūža mežu rēķina. Tādēļ rapsis Eiropā, sevišķi ziemeļu reģionos, tiek uzskatīts kā viens no augiem ar augstāko potenciālu "zaļās" augu enerģijas ieguvē.



Biodegvielas ražošanu strauji veicina ES Zaļā kursa nospraustie mērķi, kuros viens no punktiem ir līdz 2025. gadam veikt būtiskas izmaiņas transporta jomā – vairāk pāriet uz automobiļu elektrifikāciju, ierīkojot arvien vairāk elektromobiļu uzlādes punktu, kā arī veicināt biodegvielas un ūdeņraža izmantošanu.



Biodegvielu iegūst no dažādiem resursiem, piemēram, koksnes, augu eļļas vai pat atkritumiem, un tās ieviešana Zaļā kursa mērķu sasniegšanai ir īpaši būtiska. Kaut arī attieksme pret biodegvielu bieži ir negatīva tās cenas dēļ, tā tomēr palīdz mazināt mūsu atkarību no naftas, dodot iespēju degvielu ražot no tiem resursiem, kurus pavisam sekmīgi varam izaudzēt tepat Latvijā. Jāatzīmē arī, ka, stiprinot rapša eļļas spiešanu un tālāku pārstrādi Latvijā, papildu ieguvums ir arī vairākas labi apmaksātas darbavietas.