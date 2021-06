Tēvs dēlu ar koku dzina prom no lauksaimnieka profesijas

Kā patērētājus mūs īpaši neuztrauc tas, kā iemīļotais produkts nonāk līdz veikala plauktam, vai tas, kāds darbs paliek produkta aizkadrā. Mēs redzam tikai rezultātu – maizes klaipu veikalā vai koši ziedošu lauku ceļmalā. Bet nezinām un nenojaušam visas pūles, kas ieguldītas, sākot no lauka sagatavošanas sējas darbiem, no uztraukuma par sadīgšanu, līdz lietusgāzēm, vēja brāzmām vai sausumam. Patērētāju neuztrauc tas, vai iesēto labību nenoēdīs kaitēkļi, vai kartupeļos strauji nesavairosies slimības, vai lauku nenomāks nezāles, vai gotiņa nesatraumēs kāju.



Profesionālo zināšanu apjoms, kas nepieciešams mūsdienīgam lauksaimniekam, ir fenomenāls. Mēs zinām, ka gadus 10 ir jāmācās, lai kļūtu par ārstu, bet sabiedrība nezina, ka arī zemnieku zināšanu un izglītības līmenis ir dinamiski pieaudzis. Reizē ir jābūt finansistam, meteorologam, mehāniķim, inženierim, veterināram vai agronomam. Un viss tiek stingri kontrolēts. Piemēram, antimikrobiālos līdzekļus lopkopībā vai augu aizsardzības līdzekļus, ko nereti pozicionē kā vienkāršus līdzekļus saimnieku nevīžībai, kurš katrs nevar vienkārši nopirkt un lietot. Ir jāapgūst īpašas apmācības, jāsaņem atļaujas, un šos līdzekļus drīkst lietot tikai tad, kad citas efektīvas alternatīvas ir izsmeltas.



Arī lauksaimniekiem kā labiem studentiem sesijā ir jānokārto viens eksāmens pēc otra. Turklāt jārēķinās, ka, pat visu izdarot precīzi, vēl ir laika apstākļu faktors, ko ietekmēt nav mūsu spēkos. Ar šo maizes darbu lauksaimniekam ir jāpabaro sava ģimene, jāizskolo bērni, jānodrošina komfortabli dzīves apstākļi. Protams, ka šādos apstākļos laucinieka un pilsētnieka skatījums uz vienu un to pašu lauku būs atšķirīgs.