Kā izvēlēties piemērotāko ūdens maisītāju virtuvei

"Vital" filtrs, kas attīra ūdeni no mikroplastmasas

Verdošs ūdens tieši no krāna

Mikroplastmasas piesārņojums ar katru gadu pieaug, un pētījumos atklāts, ka ik mēnesi ar ūdeni un pārtiku mēs uzņemam ap astoņiem gramiem mikroplastikas. Tā ir vesela kredītkarte mēnesī. Diemžēl organisms netiek tik labi galā ar šo vielu pieaugošo klātbūtni. Vismaz daļējs risinājums ir "Franke Vital" maisītājs ar speciālo filtru, kas attīra ūdeni no mikroplastmasas. "Franke" patentētā smalkā membrāna aiztur mikroplastmasu, smakas, antibiotikas, vīrusus, baktērijas, rūsu, nogulsnes. Tai cauri joprojām izkļūst visi dzeramajā ūdenī esošie minerāli. Mazā filtra kapsula paredzēta 500 litriem dzeramā ūdens, tomēr Latvijas apstākļos pirms membrānas iesakām likt rupjo daļiņu filtru, lai paildzinātu tās darbības ilgumu. Membrāna ir ļoti smalka un saduļķojums ūdensvadā to var viegli aizsprostot.

Ja vēlaties verdošu ūdeni momentāni, tad "Mondial" modelis domāts jums. Tik zibenīgs risinājums iespējams, jo neliels astoņu litru boilers uztur ūdeni +60 grādu temperatūrā un pēc vajadzības to sakarsē līdz 100 grādiem, lai tas nonāktu uzreiz tasītē. Šis modelis pie mums ir atceļojis no Holandes, kur tas ir īpaši populārs, jo tējas dzeršana tur ir īpašā cieņā. "Franke Mondial" var izmantot vietās, kur nav siltā ūdens padeves, jo silto ūdeni var lietot arī no boilera.