Zem virsmas iebūvējamām izlietnēm vairumā gadījumu nav paredzēta noteces vai žāvēšanas virsma, bet tagad to var aizstāt ar mobilo paplāti. To novieto uz izlietnes sāna tā, lai daļa no paplātes atrastos izlietnes bļodā. Viss ūdens no paplātes notek izlietnē, un darba virsma netiek saslapināta. Ar to var arī pavisam nosegt izlietnes bļodu.