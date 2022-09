Lai arī šī bija tikai 1. Saeima Latvijas vēsturē, vēsturnieks Kārlis Sils intervijā portālam "Delfi" uzsver, ka latviešu politiķiem jau bija zināma pieredze, kā darboties parlamentā vai citās vēlētās lēmējvaras institūcijās.



Pirms 1. Saeimas Latvijas Satversmes sapulce bija pirmais Latvijas Republikas vēlētais parlaments. Tas darbojās no 1920. gada 1. maija līdz 1922. gada 7. novembrim, aizsākot parlamentārās demokrātijas posmu Latvijā. Vēlēšanas notika 1920. gada 17.–18. aprīlī visā Latvijas teritorijā, izņemot tos apvidus Valmieras, Valkas un Ilūkstes apriņķos, kurus uz laiku bija okupējušas Igaunijas, Lietuvas un Polijas armijas. 1920. gada rudenī no Ziemeļlatvijas apvidiem ievēlēja vēl divus deputātus, tādējādi Satversmes sapulcē bija 152 deputāti. Šajās vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 700 000 jeb 84,9% no reģistrētajiem vēlētājiem. Vēlēšanās tika izvirzīti 57 kandidātu saraksti, tos izvirzīja 25 politiskās partijas vai vēlētāju grupas. Ievēlēti tika kandidāti no 38 sarakstiem.