Grāmatas kā iedvesmas avots dominē ne vien ēku ārējā veidolā, bet arī burtiskā nozīmē veido "Filozofu rezidences" kodolu – koplietošanas hallē izveidots vairāku stāvu grāmatu plaukts-bibliotēka, kurā atrodas to dižo domātāju un literātu darbi, kas iedvesmojuši šī projekta tapšanu. No bibliotēkas, kuru no ārpasaules norobežo stikla sienas, paveras iedvesmojošs skats uz 300 gadus seno Filozofu aleju un labiekārtoto Daugavas senkrastu, kur aug gadsimtiem veci ozoli un kļavas.



Otra koplietošanas telpa "Filozofu rezidencē" ir terase otrajā līmenī, kur var satikties pie tējas krūzes, nodoties sarunām vai spēlēt spēles – terasē izvietoti pingponga un novusa galdi. Kā uzsver arhitekts, socializēšanās elements šāda veida dzīvojamos projektos ir ļoti būtisks.