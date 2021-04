Ģeniālā šaha lielmeistara Mihaila Tāla pēdas Rīgā

"Tal Residence" būvniecībā izmantoti augstākās kvalitātes materiāli – fasādes apdarē tas ir melns marmors, balkonu un lodžiju segumā – granīts, terasēs – augstvērtīgs kompozītmateriāla dēļu klājs, vestibilos un kāpņu telpās – marmora grīda, pagalma fasādē un kāpņu telpu apdarē – slīpēts dekoratīvais apmetums "Armourcoat" ar dabīgā marmora pulvera piedevu.



Savukārt ēkas struktūrstiklojumā īpaši piemeklēti atšķirīgas tonalitātes stikli, kas atstaro saules infrasarkano starojumu, lai neuzkarstu iekštelpas, bet tajā pašā laikā ir pietiekami caurspīdīgi, lai nemazinātu caurredzamību uz unikālo ainavu.



Gaismai šajā projektā ir īpaša loma – ne vien plašo logu veidolā, bet arī savdabīgajā gaismekļu dizainā un izvietojumā. Līdzīgi kā ēka "neizlec" pilsētas ainavā, ar savu "lauzto" dzegas līniju it kā līgani savienojot abus blakus esošos atšķirīga augstuma vēsturiskos namus, arī tās iekšienē nav pamanāmi gandrīz nekādi spilgtas gaismas avoti – dažādas intensitātes pieklusināts izgaismojums ir visur, taču nekad nav īsti saprotams, no kurienes tieši gaisma nāk.



"Tal Residence" iemieso drošību, dizainu, ekskluzivitāti un servisu ar pietāti pret vēsturisko fonu un individuālo brīvību – nams ir pakārtots gan pilsētvidei, gan lietotāju emocionālajai un fiziskajai labsajūtai. Lai to īstenotu, piedomāts ir ne vien pie augstvērtīgiem materiāliem, bet arī pie sajūtām – sākot no taktilām virsmām, allaž klātesošo īpaši šim namam radīto smaržu un beidzot ar detaļām, piemēram, koka sienas panelī iestrādātām pastkastītēm vai speciāli veidotu karoga turētāju.