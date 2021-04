Zaļo zonu nozīme pilsētvidē ir nenovērtējama, sākot no urbānās ainavas ilgtspējīgas attīstības līdz pilsētas un pilsētas viesu psiholoģiskajai labsajūtai. Zaļās oāzes – parki, skvēri, apstādījumi – pilsētvidē nomierina, mazina stresu un iedvesmo. Ne vienmēr mums ir laiks un iespēja izvēdināt galvu ārpus pilsētas, tāpēc zaļo elementu klātbūtne ir nozīmīga – dažreiz pat neapzināti – ikvienam pilsētniekam. Tieši daba un piekļuve zaļajām zonām pilsētā var kalpot kā efektīvs enerģijas atjaunošanas, domu sakārtošanas, spriedzes un stresa mazināšanas un kopīgas psiholoģiskās labsajūtas vairošanas risinājums.



Pilsētu apzaļumošana ir ne tikai pilsētplānotāju dienaskārtībā, bet arī privātā sektora rokās, un pagājušā gada izskaņā ekspluatācijā nodots kāds unikāls un īpaši zaļš projekts tepat Rīgā – HOFT (House Of The Flying Trees) jeb Lidojošo koku māja, kurā vienuviet satiekas zaļā dzīvesveida vērtības, arhitektūras tradīcijas un jaunā elpa.