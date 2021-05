Emīlija Benjamiņa, dzimusi Simsone, bija latviešu žurnāliste, izdevēja, kultūras mecenāte, sabiedriskā darbiniece un smalko aprindu toņa noteicēja. Pasaulē viņa nāca 1881. gadā no Kokneses Rīgā ienākuša dzelzceļnieka Andreja un vešerienes Edes ģimenē. Emīlijai bija arī divas māsas, nākamās aktrises Tusnelda (Minna) un Annija, tāpēc māte, lai palīdzētu tēvam uzturēt kuplo ģimeni, strādāja dažādu laikrakstu izdevniecībās par avīžu iznēsātāju.



Līdz ar to Emīlija burtiski auga starp avīzēm un arī lasītprasmi apguva no laikrakstiem. Pabeigusi tirdzniecības skolu, viņa uzsāka darbu "Rigaer Tageblatt", kur viņai bija uzticēti reklāmas aģentes pienākumi. Tur apsviedīgā un uzņēmīgā jaunā sieviete apguva avīžniecības tehnisko pusi, iepazina kultūras aizkulises un dibināja noderīgas pazīšanās, kas pēcāk noderēja, rakstot dažādiem izdevumiem par latviešu teātri.



25 gadu vecumā Emīlija apprecēja ne pārāk veiksmīgu, taču ļoti pievilcīgu dziedātāju un aktieri Ernestu Elku-Elksnīti. Laulībai gan nebija lemts ilgs mūžs – pēc trim gadiem laulāto ceļi šķīrās. Gandrīz vienlaikus viņa iepazinās ar savu nākamo vīru – tolaik vēl precēto piecu bērnu tēvu Antonu Benjamiņu, kurš no mazpilsētas bija ieradies Rīgā, lai strādātu par reportieri un redaktoru.