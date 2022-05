Kuras ēkas daļas iespējams siltināt, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti?

Kādā stāvoklī ir konstrukcija kopumā?





Kāds ir šī brīža siltinājuma veids un apmērs?





Kādā stāvoklī ir gaisu necaurlaidīgais slānis un tvaika barjera?





No kuras puses iespējams siltināt?





Tāpat kā caur jumtu, siltumu var zaudēt arī caur sienām. Uz sienu attiecināmi arī logi, tāpēc veco logu nomaiņa pret mūsdienu standartiem atbilstošiem un to pareiza iestrāde var uzlabot kopējo ēkas energoefektivitāti. Šajā sadaļā vairāk apskatīsim sienas konstrukciju, kas nav logs, bet ir tā daļa, ko saprotam ar vārdu "siena".Sākotnēji sienu konstrukcijas var iedalīt divās daļās – pirmā būs mūra konstrukcija, kur siltumizolācija tiek uzstādīta ārpus paša mūra – telpas iekšpusē vai sienas ārpusē, bet otrā būs koka karkasa konstrukcija, kur siltumizolācija tiek uzstādīta starp pašu konstrukciju un arī ārpus un/vai iekšpus konstrukcijai.Vispirms jānovērtē situācija. Lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība:Iespējams, nepieciešama kāda papildu iejaukšanās, lai nodrošinātu konstrukcijas drošību ilgtermiņā. Jebkuras plaisas, mitrums konstrukcijās un neplānotas novirzes no sākotnējā, radot šķības sienu plaknes, būtu jānovērš, vai arī jāpieprasa speciālistam citi risinājumi, lai ēkas siena kalpotu ilgtermiņā.Vecākām ēkām siltumizolācijas apmērs bieži ir niecīgs. Iespējams, tas ir kāds siltumizolācijas materiāls, kam nav augsta siltumnoturība, vai izmantots tikai mūris, kas reizē pilda siltumizolācijas funkciju. Ja ēka, piemēram, pirms 20–30 gadiem siltināta ar nelielu siltumizolācijas slāni un pastāv riski, ka laika gaitā siltumizolācija zaudējusi savas īpašības vai arī savulaik uzstādīta nepareizi, nepieciešama pilnīga tās aizstāšana vai papildu slāņa uzstādīšana.Mūra ēkām pats mūris pilda gaisa necaurlaidīgā slāņa un tvaika barjeras funkciju, tāpēc jānovērtē, vai tas papildus nav jālabo, jāaizpilda spraugas vai jāsalabo apmetums. Koka karkasa ēkām tvaika plēve parasti tiek uzstādīta iekšpusē, bet mēdz būt risinājumi, kad vecākām ēkām izmanto koka plankas un apmestu koka skaliņu sietu. Jebkurā gadījumā jāpanāk, ka ēkas sienai un visai ēkai kopumā ir nodrošināts gaisu necaurlaidīgais slānis, kas vairumā gadījumu ir viens un tas pats, kas tvaika barjera.Iespējas var būt siltināt no ārpuses un no telpas iekšpuses. No būvfizikas viedokļa siltināšana no ārpuses ir labāks un drošāks risinājums, jo tādā veidā konstrukcija tiek atstāta siltajā daļā, tomēr mēdz būt varianti, kad siltināšana no ārpuses nav iespējama, – ja ēka ir kultūrvēsturisks piemineklis, arī tad, ja daudzdzīvokļu ēka nevar savākt kvorumu, lai siltinātu visu ēku, bet dzīvoklī ir auksts, tāpat arī, ja fasādi jau ir paspēts atjaunot un to nav plānots jaukt vaļā, atpūtas māju un vasarnīcu gadījumos. Šādās reizēs var izvērtēt siltināšanu no iekšpuses, bet jānovērtē situācija un jāizvēlas tehniski pareizākais risinājums.Siltināšanai no ārpuses parasti izvēlas divus fasādes apdares veidus – apmetuma fasādes (ETICS), kad pa tiešo uz siltumizolācijas tiek uzstādīts apmetums, tā saucamā "slapjā fasāde", otrs – ventilējamā fasāde, kad starp siltumizolāciju un fasādes apdari ir gaisa šķirkārta. Otrajā gadījumā var būt plašs fasādes apdares veidu klāsts, no koka dēļiem līdz metāla, plākšņu un cementšķiedru dēļu risinājumiem.Pāris svarīgu lietu, lai nodrošinātu, ka rezultāts ir labs, – siltumizolāciju veidot pēc iespējas viendabīgu, bez spraugām starp loksnēm, nolīmējot šuves ventilējamās fasādes variantā, izvairoties no iespējamas gaisa kustības starp konstrukciju un siltumizolāciju, izvēloties pēc iespējas mazākas siltumvadītspējas stiprinājumus, piemēram, alumīnijs ir ļoti labs siltumvadītājs, tāpēc radīs lielus zudumus, bet nerūsējošais tērauds būs labāks, savienojot kopā cokola un jumta siltumizolācijas slāņus ar sienas siltumizolāciju, nodrošinot gaisa un tvaika barjeru no konstrukcijas iekšpuses un vēja izolāciju no siltumizolācijas ārpuses. Bieži konkrētā situācija renovācijā neļauj uzstādīt lielus biezumus, bet, ja ir nomainīti logi un savests kārtībā ēkas hermētiskuma jautājums, arī nosacīti neliels siltumizolācijas slānis dos būtisku efektu. Tāpat te iespējams izmantot risinājumu ar efektīvāku siltumizolāciju.Latvijas būvnormatīvi nosaka, kāda ir minimālā sienas siltumnoturība (U vērtība) jaunbūvēm, tomēr tas ir rekomendējamais minimālais rādījums. Tāpat normatīvs nosaka, ka ēkai ir jāsasniedz konkrēti kopējie energoefektivitātes rādītāji, un sienu siltināšana ar konkrētu slāni noteikti atvieglo šo normatīvu izpildi, bet, svarīgāks aspekts, tā efektivitāte un biezāks slānis ļauj radīt zemas enerģijas patēriņa ēkas, kas atmaksāsies nākotnē. Jaunbūvju gadījumā rekomendējams izmantot variantu mūra ēkas siltināt tikai no ārpuses, bet koka konstrukcijas ar siltinājumu starp statņiem, kam klāt nāk papildu siltumizolācija no vienas vai abām pusēm.