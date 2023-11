Kolumbusas "Blue Jackets" arī šoruden turpina pēdējo sezonu ierasto praksi - kulties pa Nacionālās hokeja līgas (NHL) pagrabu. Vakarā, kad latviešu ripu ķērājs Elvis Merzļikins aizvadīja vienu no pēdējo pāris sezonu spožākajiem mačiem, laukumu kārtējo reizi nācās pamest nokārtu galvu. Kolumbusas groziņā šobrīd ir deviņi zaudējumi desmit spēlēs.

Slavenajā "Madison Square Garden" arēnā Ņujorkā, kur savulaik savu pirmo NHL uzvaru izcīnīja Merzļikina tuvs draugs Matīss Kivlenieks, Elvis spēlēja spoži. Viņš veda Kolumbusu pretī uzvarai un zaudējumu sērijas pārtraukšanai, taču uzjāt stikla kalnā neizdevās - tam pietrūka nieka 11 sekunžu. Merzļikinu no tuvas distances pārspēja vien 22 gadus vecais Aleksis Lafrenjē, kurš 2020. gada NHL draftā tika izvēlēts ar pirmo numuru.

"Elvis šajā mačā bija fantastisks. Noteikti varam kaut ko labu paņemt no šī mača, par to nav šaubu, bet ir ļoti sāpīgi neuzvarēt jau tagad." Kolumbusa Stenlija kausa izcīņā nav spēlējusi trīs gadus, un šobrīd rindā ir jau ceturtais. Ja vārtsargu un aizsardzības līnijām ir izdevies atgūt vismaz kādas kvalitātes, to nevar teikt par uzbrukumu.