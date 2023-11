Pret Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Oklahomasitijas "Thunder" spēlētāju Džošu Gidiju sākta izmeklēšana par iespējamām attiecībām ar nepilngadīgu meiteni, vēsta medijs "The Athletic".

Kā zināms, "Thunder" komandā šajā sezonā spēlē arī latvietis Dāvis Bertāns.

Trešdien Ņūportbīčas policijas paziņojumā teikts, ka tā iepazinusies ar internetā izplatītajām apsūdzībām pret austrālieti Gidiju un meklē papildus informāciju. Sociālajā tīklā "X" (iepriekš zināms ar nosaukumu "Twiiter") parādījās fotogrāfija, no kādas jaunietes konta, kurā viņa pati paziņoja par seksuālām attiecībām ar Gidiju. Vēlāk atklājās, ka viņa varētu būt nepilngadīga. Kopš tā brīža šī fotogrāfija no jaunietes konta esot izdzēsta.

"Mums ir informācija, un mēs to izskatām," sacīja Ņūportbīčas policijas departamenta seržants Stīvs Oberons. "Mēs izmeklējam, vai ir noticis noziegums."