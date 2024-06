Parakstītais dokuments saucas "Eiropas Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju apspriedes secinājumi par pašorganizēta sporta ieguldījumu aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanā Eiropas Savienībā" (Conclusions of the Council and of the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council on the contribution of selforganised sport to supporting active and healthy lifestyles in the European Union) un tas sarakstīts uz 12 lapaspusēm ļoti birokrātiskā valodā – jo patiesībā Briseles birokrāti un ierēdņi spēj teikumus un frāzes samudžināt ievērojami efektīgāk par Latvijas Ministru kabineta dokumentu autoriem. Dokuments Latvijai ir būtisks trīs iemeslu dēļ: