Cilvēka smadzenes ir vissarežģītākā, aizraujošākā un mazāk izprastā bioloģiskā vienība mums zināmajā Visumā vai vismaz uz zemeslodes. Smadzenes ir ķermeņa vadības centrs, kas ietekmē visus cilvēka eksistences aspektus, sākot no elpošanas līdz politikai. Smadzeņu pētniecība pēdējos divdesmit gados izkliedējusies medicīnas, bioloģijas, radioloģijas specialitātēs un apakšspecialitātēs, bet, pateicoties datorzinībām un mākslīgajam intelektam, šobrīd atgriežas integrētā kopībā, veidojot starpdisciplināru un starpnozaru skatījumu par smadzeņu darbību un veselību.

Kas nav ietverts definīcijā, tas ietverts plašākā skatījumā. Iepriekš minētā integrācija starp dažādām medicīnas jomām smadzeņu pētniecībā neticami plaši tver tieši neiroloģijas un psihiatrijas apvienojumu, lai pievērstos dažām no veselības aprūpes jomām, kurām tradicionāli tiek tērēti skopi resursi. Savukārt izpratnes trūkums (gan iedzīvotāju, gan ārstu, gan citu veselības aprūpes profesionāļu vidū) un stigmatizācija neļauj integrēt psihiatrijas zināšanas neirobioloģijā un otrādi.

Pasaulē iemesli smadzeņu neveselībai ir atšķirīgi. Latvijā smadzeņu neveselības virzītājspēks ir alkohols, tā pārmērīga lietošana. Katrs 15+ Latvijas iedzīvotājs katru dienu vidēji izdzer 35 ml absolūtā alkohola (etilspirta). To es apgalvoju, balstoties uz OECD valstu veselības pārskatu "Health at a Glance. OECD indicators", kur tabuliņā parādīts – Latvijas alkohola patēriņš ir 12,2 litri tīrā alkohola uz vienu iedzīvotāju gadā, ieskaitot zīdaiņus, grūtnieces, musulmaņus un mūķenes. Tā kā alkohola rūpniecības lobiji tradicionāli cenšas novelt vainu uz veiksmīgo pārrobežu tirdzniecību, uzreiz jānorāda, ka šajā tabulā skatāmajā rādītājā šis patēriņš ir koriģēts. Tas, kas vēl būtu koriģējams, – patēriņš būtu nedaudz jāpalielina par to daudzumu (ap 0,01–0,02 litriem), ko Latvijas iedzīvotāji ir izdzēruši vai vismaz iegādājušies ārvalstīs.