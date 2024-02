Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM ) veiktās valsts finansējuma maiņas sporta veidu federācijām Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) vēlās vairāk skaidrības par to, kā finansējums tiks sadalīts, Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Rīta panorāma" apgalvoja LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks .

Viņš skaidroja, ka individuālie atlēti, mazās komandas un basketbola komanda arī vēlas skaidrību par olimpisko kvalifikāciju, kas notiks Rīgā. Tas viss esot jāskata kopumā, un neziņa esot nomācoša. Jo ātrāk sportisti par to uzzinās, jo ātrāk beigsies neziņa un varēs atgriezties pie gatavošanās, piebilda LOK ģenerālsekretārs.

"Virzāmies pēc plāna, gribam saņemt atbildes. Mums ir arī zināmas tiesības tās saņemt, mēs prasām tikai skaidrību. Šobrīd sacensības jau ir sākušās, atsevišķi sporta veidi jau ir aizbraukuši, citi vēl gatavojas, un Parīzes olimpiskās spēles vairs nav tik tālu," piebilda Lejnieks, uzsverot, ka liela daļa Latvijas sporta federāciju ir atkarīgas no valsts budžeta.

"Ir sportisti, kuri jau laikus zina, ka viņiem ir jāmeklē finansējums, bet ir situācijas, kurās tas ir apgrūtinoši. Trakākais tajā visā ir neziņa. Pat ja nauda tiek aizņemta, mums ir jāzina, kad mēs to varēsim atgriezt, taču šobrīd mēs nezinām arī to. Mums bija sapulce ar IZM un tikām mierināti, bet konkrētu atbildi par to, kad būs nauda un kad varēsim noslēgt līgumus, mēs nesaņēmām," atklāja sportiste.