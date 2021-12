Inteliģenta, sirsnīga. Apdraudēta. Reiņa Runča mamma un viņu trauslā 'ekosistēma'

Taujāts, kas būtu jāmaina valstī, lai ilgstoši aprūpējami cilvēki varētu dzīvot labāk, Reinis ilgi nedomā. "Pirmkārt, ģimenes ārsts, kam ir tūkstošiem pacientu, nav spējīgs normāli attiekties pret pirmās grupas invalīdiem, kuriem nepieciešama diennakts aprūpe. Šī ir pati lielākā problēma. Būtu jābūt speciālam ģimenes ārstam, kuram ir daži simti pacientu. Šim ārstam būtu jāzina visu par to, ko tam cilvēkam valsts var palīdzēt. Mēs – pirmās grupas invalīdi – ne visi spējam to apzināt. Ne visi varam izburties cauri likumiem un dabūt to kriksīti, kas jau tā ir nepietiekošs. Rezultātā ir tā, ka pat to, kas mums pienākas, mēs nedabūjam, jo ģimenes ārstam ir vienkārši pie pakaļas un viņš neko nestāsta, ja tu neko neprasi," saka Runcis.



Viņš turpina: "Otrkārt, vajag padomāt loģiski, cik maksā diennakts aprūpē pansionātā. Valsts budžetā tie ir vairāk nekā tūkstoš eiro mēnesī. Tad kāpēc mums pabalsts aprūpei ir 250 eiro? Tā ir ceturtā daļa no tā ko valsts iztērē pansionātā? Tas ir nopietni? Tā nav ņirgāšanās?"



Reinis uzsver, ka pansionātā viņš izdzīvotu, nevis dzīvotu. Attieksmi pansionātos viņš raksturo kā tādu, ka personālam galvenais, lai cilvēks būtu dzīvs, nevis, lai viņam būtu labi. "Kā dārzenis – ēst taču iedod, kakā, guli – ar to pietiek," saka Runcis, piebilstot jau pērn teikto – tā nav dzīve, tā ir elle.