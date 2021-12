'Pirms Oto biju baigā princese.' Kā smagi slimais dēls izmainīja Ilzes dzīvi

Līdz ar diagnožu atklāšanu Ilze vienā acumirklī tika iemesta pavisam jaunā pasaulē. "Pirms Oto biju baigā princese. Viss tikai ap mani, un man šķiet, ka viņš atnāca mani pamainīt. Es pārdzīvoju. Man bija kompleksi par to, ka man ir tāds bērns, un visu laiku domāju, kāpēc tieši man ir tāds bērns. Bet ar gadiem sapratu – viņam bija jābūt. Kādreiz nevarēju pat invalīda zīmi ielikt mašīnā, kad kāds skatās. Esmu kļuvusi pilnīgi citāda – man ir vienalga, ko cilvēki par mani padomās. Tas ir mans bērns, un es viņu mīlu."



Pirmajos dzīves gados Oto bijis ļoti nemierīgs, kašķīgs un raudulīgs. Dažkārt viņam uznākušas histērijas: "Viņš varēja vienkārši kliegt. Visi cilvēki uzreiz uz mums skatījās. Esot mājās, parasti gaidīju, kad vīrs atnāks no darba, lai es beidzot varētu aiziet uz tualeti, jo visu laiku, kā pazudu no Oto redzesloka, viņš histēriski kliedza. Arī pati kļuvu ļoti nervoza." Tomēr izaicinājumi Ilzes dzīvē turpināja stāties ceļā – kad Oto bija trīsarpus gadi, vīrs no ģimenes aizgāja. "Kā jau lielākā daļa vīriešu mēdz darīt. Viņi nav tik stipri," vien nosaka Ilze. Oto tēvs finansiāli dēlam nepalīdz vispār. Lai gan Ilze centās vienoties par alimentu maksāšanu, viņš solīto vārdu neturēja. Pēc pāris mēnešiem nomira Ilzes tētis, kas bija īpaši nozīmīgs cilvēks viņas dzīvē. Tieši ap šo laiku bija novērojams arī liels regress Oto runas attīstībā, ļoti biežas epilepsijas lēkmes un citas slimības, it īpaši vairākkārt laringīts, kas bieži beidzās ar slimnīcu, jo mājās to izārstēt vienkārši nebija iespējams.



"Burtiski divas reizes gadā bijām reanimācijā, un, tā kā dzīvojam tepat pie Bērnu slimnīcas, dažkārt sapratām, ka aizskriet ar kājām, turot Oto rokās, būs daudz ātrāk nekā ar auto.