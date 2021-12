Rakstījām Maskam, bet viņš neatbildēja. Volejbolistes Ilvijas stāsts

Vjačeslavs stāsta, ka ģimene ar savu problēmu ir viena: "Lielā mērā esam pamesti novārtā. Nav ārsta, kas mūs uzraudzītu. Pret ģimenes ārstu man nav nekādu pretenziju, šī slimība ir ļoti sarežģīta. Parasts ģimenes ārsts ar to netiks galā. Ir speciālisti, kas gribētu palīdzēt, taču nezina, kā. Bet ir arī tādi, kas vienkārši atgaiņājas: "Jā, zvaniet, bet jūs taču saprotat, kāds būs loģiskais iznākums."



Sākām informāciju meklēt paši – internetā, mēģinām dažādas metodes. Izmēģinājām pat netradicionālo medicīnu – šādā situācijā ķeras pie katra salmiņa. Kādu laiku bijām pacientu grupā, kam arī ir šāda diagnoze, taču pēc tam pametām – psiholoģiski smagi redzēt, kā šie cilvēki aiziet. Krievijā atradām laboratoriju, vedām no turienes cilmes šūnas, aicinājām no Maskavas dažādus profesorus, kas mācīja viņai saglabāt rīšanas refleksu, rādīja, kā vingrot, kādas kustības teorētiski var attīstīt motoriku. Un pēc astoņām deviņām nodarbībām viņa spēja ēst pati. Ārsti bija šokā! Bet vēlāk slimība atkal par sevi atgādināja."



No dzīvokļa Rīgā ģimene pārcēlās uz Ikšķili. "Šī ir Ilvijas mammas māja, esmu ļoti pateicīgs, ka viņa atļāva to pārveidot atbilstoši mūsu vajadzībām. Piemēram, lai Ilvija varētu izbraukt ar ratiņiem, nācās pārveidot visas durvju ailas."