Vai skola sagatavo jauniešus dzīvei?

“

Es domāju, ka mūsdienu jaunieši vispār netiek sagatavoti pieaugušo dzīvei ne skolā, ne ģimenē. Bet tā ir daļa no mūsu Eiropas sabiedrības, kur vecāki ļoti piedalās bērna dzīvē, arī bērna skolas gaitās, praktiski atņemot bērniem iespēju kļūt patstāvīgiem. Skolas programmu pēdējām klasēm nepārzinu, bet, redzot studentus, varu teikt, ka ar finanšu pratību ir tiešām vāji. Vienlaicīgi gribu arī piebilst, ka tas ir ļoti atšķirīgi dažādu skolu absolventiem. Protams, ka skolā būtu jāmāca prasmes, piemēram, par finansēm, informāciju medijiem un to izvērtēšanu, kritisko domāšanu. Ja jau skola ir obligāta un nosaka minimālo nepieciešamo zināšanu līmeni, mēs, sabiedrība, nevaram paļauties uz to, kā bērniem visu iemācīs vecāki – vecāku izglītības līmenis, tai skaitā, medijpratībā un finanšu pratībā, visbiežāk ir nulle, jo tas tiešām netika mācīts.

Jeļena Budanceva, Ekonomikas un kultūras augstskolas docente