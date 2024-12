Tā kā Ziemassvētki jau klauvē pie durvīm, pēdējās nedēļas laikā prātu nodarbina ne vien dāvanu iegāde un saiņošana, bet arī viens no galvenajiem svētku vakara elementiem – mielasta galds. Viena no latviskākajām tradīcijām ir daudzo ēdienu likšana galdā, tāpēc esam apņēmušies paskaidrot, kāpēc Ziemassvētkos jāēd vismaz deviņas reizes. To "Tasty.lv" savulaik palīdzēja atrisināt folkloriste Aīda Rancāne un latviešu tautas ticējumi un sakāmvārdi.

Aīda Rancāne skaidro, ka mītiskie skaitļi 9 un 12 radušies no sakāmvārdiem un ticējumiem, jo senajam latvietim šie skaitļi apzīmējuši vārdu "daudz". Tāpat kā pasakās darbība norisinās "aiz trejdeviņām jūrām", kas nozīmē daudz, tad arī Ziemassvētku vakarā vismaz deviņas ēdienreizes ar deviņiem dažādiem ēdieniem nozīmē to pašu – daudz. Skaidrs ir viens – svētku galdā bez zirņiem, pīrādziņiem, zivs un cūkgaļas neiztikt.

Daži ticējumi par ēšanu

Ziemassvētku vakarā rijā ienes sienu jeb salmus par cisām. Krāsns priekšā stāv galds ar dažādiem ēdieniem; kad pieceļas, tad ēd, jo tajā naktī jāēd deviņas reizes. Ap pulksten trijiem jeb četriem rītā sienu jeb salmus nes uz kūti govīm, pēc kam slauka riju no durvīm uz dibenu, un mēslus atstāj rijā līdz trešam svētku rītam. Trešā svētku rītā viena no meitām nes mēslus laukā un klausās, kur gailis dzied jeb suns rej, uz to pusi tad to aizvedīs tautās. /E. Lācis, Tirza./