Pateicoties starptautiskajam atbalstam un Taivānas iedzīvotāju neatlaidīgajam darbam, laika posmā no 1960. līdz 1980. gadam Taivānas ekonomika piedzīvoja strauju attīstību. Septiņdesmitajos gados Taivānas patērētājs varēja atļauties augstas kvalitātes pārtiku un tādu arī pieprasīja, līdz ar to arī transformējās sabiedriskās ēdināšanas industrija. Šefpavāri sāka piedāvāt arvien izsmalcinātākus ēdienus, ko gatavoja no pirmklasīgām izejvielām, savukārt maltīšu dekorēšana kļuva par mākslu. Šobrīd Taivānā ir 38 restorāni ar vismaz vienu "Michelin" zvaigzni, bet 321 restorāns ir iekļauts "Michelin" restorānu ceļvedī Lai gan šī transformācija vispirms notika augstākās klases luksusa viesnīcu restorānos, piemēram, "The Grand Hotel", kas redzams filmā "Eat Drink Man Woman", šis efekts piemeklēja arī Taivānas ielu ēdienu. Tagad Taivānas viesi ne tikai izbauda izcilus ēdienus augstākās klases restorānos, bet arī augstu novērtē Taivānas gardos un daudzveidīgos ielu ēdienus.Piemēram, absolūts bezprecedenta gadījums bija 2000. gada Taivānas prezidenta Čeņa Šuibjaņa inaugurācijas pasākums, kad pirmo reizi ielu ēdiens bija baudāms valsts mēroga banketā.Uz jautājumu, kas ir galvenais, kas atšķir mūsdienu Taivānas virtuvi no tradicionālās, Jitinga Lina atbild, ka tās ir dārgākas izejvielas un izsmalcinātāks garnējums: "Ietekmējoties no dažādām pasaules virtuvēm, ir radušies jauni ēdieni un gatavošanas stili, taču tas nav izmainījis tradicionālos ēdienus, bet gan bagātinājis mūsu ēdienu kultūru. Mēs aizvien esam saglabājuši pamatu pamatus, taču, piemēram, maltīšu izmērs ir pielāgots mūsdienu ģimenēm un publiskajiem pasākumiem."