Viens no veidiem, kā celt energoefektivitātes līmeni un veicināt zaļo transformāciju, ir pāriet uz atjaunīgajiem energoresursiem. Galvenie atjaunīgie energoresursi ir vēja, ūdens un saules enerģija, kā arī biomasa un zemes siltuma jeb ģeotermālā enerģija. Tie ir dabas resursi, kas paši spēj atjaunoties un ir alternatīva fosilajiem energoresursiem, un katram no tiem ir piesaistīti kādi konkrēti tehnoloģiskie risinājumi, ar kuru palīdzību tos var iegūt un uzglabāt.



Tiesa, gluži tāpat kā energoefektivitātes celšanas pasākumi, arī atjaunīgo energoresursu izmantošana ir atkarīga no lokācijas un arī patēriņa. Mūsu platuma grādos jārēķinās, ka ar saules paneļiem nebūs iespējams pašam nodrošināt savu mājsaimniecību ar elektroenerģiju visu gadu 24/7 režīmā, savukārt vēja mikroģenerators privātai lietošanai diez vai atmaksāsies.



"Manuprāt, būtiski resursvedību un ilgtermiņa domāšanu iekļaut mācību programmās. Ja ne kā atsevišķu priekšmetu, tad vismaz kāda priekšmeta ietvaros. Mūsdienu pieaugušie ņem piemēru un mācās no saviem bērniem, kuri zināšanas atnes mājās no skolas. Ja politikas veidotājiem nāks mājās bērni un stāstīs, ko jaunu apguvuši par ilgtspēju, arī pieaugušo izglītības līmenis un zināšanas par attiecīgo tēmu uzlabosies," rezumē "Altum" uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs.