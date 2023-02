Ar ko ir jārēķinās, ja vēlas ierīkot savā mājā dažādus viedos risinājumus? Jansons iesaka par tiem padomāt jau sākotnēji (kaut vai ieplānojot iespēju tos ierīkot vēlāk).



“Piemēram, ventilācija. Ja uzceļ māju bez ventilācijas, tad pēc tam to ierīkot ir ārkārtīgi grūti. Kaut vai ievelciet caurules, savelciet vadus sienās, jo tās nebūt neizmaksā visvairāk šajā gadījumā – uzstādīšana un iekārta ir dārgākais. Kad tu padzīvo ventilētā mājā un ieej neventilētā – tās ir divas dažādas lietas. Gan mitrums ir cits, gan gaiss nav sastāvējies, no rīta visa māja ir svaiga. Es to nezināju, pirms pats to neieliku. Tas man izmaksāja apmēram septiņus tūkstošus eiro, un es esmu ļoti apmierināts, jo tas ir ilgtermiņa risinājums uz daudziem gadiem, kas neprasa lielas pūles – vienreiz gadā ir jāapmaina filtri un viss!”



Ņemot vērā, ka arvien notiek virzība uz atjaunojamajiem energoresursiem un mikroģenerāciju, ko atbalsta valsts, Jansons kā apkures risinājumu noteikti iesaka siltumsūkni: “Tas ir ļoti ērti un vienkārši – nav jādara pilnīgi nekas, nav jāveic biežas apkopes kā granulu katliem, nav nepieciešama telpa granulu glabāšanai, nav jānes smagi maisi, nav nekas jāplāno. Manuprāt, ir jāskatās, vai tas ieguvums naudas izteiksmē un patērētajā laikā ir to vērts izvēloties starp dažādiem apkures risinājumiem, jo nudien automātika ir ļoti patīkama, atvieglo dzīvi un ietaupa mūsu laiku.”



Vaicāts par nākotnes mājokļa viedizācijas plāniem, Jansons atsaka, ka viena no opcijām, ko varētu pielikt klāt, ir siltā ūdens uzsildīšana ar saules kolektoru. Tiesa, patlaban tas vēl nešķiet aktuāli, jo siltumsūknis ļoti efektīvi sagatavo arī silto ūdeni, nepatērējot ļoti lielu enerģijas daudzumu. “Un, ņemot vērā, ka man ir saules paneļi, šis ietaupījums man nebūs tik liels, lai tik ātri atmaksātos, jo elektroenerģija, ko es saražoju ar saules paneļiem, man ir pietiekami lēta!”