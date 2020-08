No Rīgas līdz Jelgavai jābrauc mazāk nekā stundu. Iebraucot pilsētā, vispirms tiek šķērsots RAF mikrorajons – šejienes deviņstāvenes izskatās gluži tāpat kā jebkurā citā padomju laika guļamrajonā. Aiz tā – privātmāju rajons, lielveikali un auto mazgātavas. Visbeidzot nonākam uz Lielupes tilta, no kura paveras skats uz vienu no zināmākajām ēkām Latvijā – ķieģeļsarkano hercoga Bīrona pili. Tiesa, arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli savā laikā to bija iecerējis baltā krāsā – gluži kā Rundāles pili. Turpinot ceļu, nonākam uz otra tilta, aiz kura vīd pilsētas centrs. Virs Staļina un Hruščova laika būvēm, kā arī paneļu mājām slejas dažu baznīcas torņu smailes. Pilsētas centrālais laukums nes hercoga Jēkaba vārdu, tomēr apkārtnes vēriens un apbūve liek skaidri noprast, ka tas radīts, godinot citu vēsturisko personāžu.