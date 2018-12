Vingrojumu kompleksi visa ķermeņa izkustināšanai, stiprināšanai un tauciņu dedzināšanai

Svētku laiks un garās brīvdienas daudziem ir pavadītas laiskojoties un sēžot pie bagātīgi klātiem galdiem. Lai uzlabotu pašsajūtu noderēs ne tikai pamatīgas izmaiņas ēdienkartē un pīrāgu aizstāšana ar kaut ko veselīgāku, bet arī kārtīga izkustēšanās. Ja šķiet, ka ārā ir pārāk auksts un nav vēlēšanās doties baudīt ziemas priekus, ieskaties mūsu piedāvātajos rakstos par vingrojumiem un ķermeņa izkustināšanu mājas apstākļos.

Viens no labākajiem veidiem, kā izkustēties svētku brīvdienās ir pastaigas vai citas aktivitātes svaigā gaisā kopā ar tuviniekiem. Pat, ja tas nav iespējams, neļauj slinkumam ņemt virsroku un velti kaut vai tikai piecas minūtes laika, lai izkustētos. Ja spēka ir vairāk, pamēģini aizvadīt kādu intensīvāku treniņu, kas palīdzēs sadedzināt kaut vai nelielu daļu no svētku dienās uzņemtajām kalorijām. Ja slinkums vingrot vienatnē, aicini aktivitātēs iesaistīties kādu no ģimenes locekļiem – māsu, brāli, tēti, mammu vai mīļoto cilvēku.

Ja vēlies nākamajā gadā uzlabot savu fizisko formu, nemēģini sevi mānīt ar attaisnojumu, ka pārmaiņas sāksies pēc 1. janvāra. Atceries, ka jauna gada sākums nav maģisks notikums, kas pēkšņi un uz visiem laikiem aizgaiņās tavu slinkumu un apņēmības trūkumu. Ja patiešām vēlies mainīt savu dzīvi, sāc tagad.