Kā jau iepriekš tika minēts, ja mājas fasādes apdarē tiks izmantoti jauni dēļi, tie pirms stiprināšanas pie fasādes ir jāapstrādā ar biocīdus saturošiem līdzekļiem . Uzklājot vienu kārtu, koksne būs pasargāta no mikroorganismiem. Pēc tam var ķerties klāt krāsošanas darbiem. Vispirms katrs dēlis rūpīgi no visām pusēm jānokrāso, un tikai tad to piestiprina pie fasādes. Kad dēļi ir pielikti, uzklāj otru krāsas kārtu uz ārējās, redzamās puses.Savukārt, ja fasāde ir jau iepriekš krāsota, papildu gruntēšana nav nepieciešama. Šajā gadījumā būtiskākais ir pienācīgi sagatavot virsmu – tai ir jābūt tīrai un sausai. Uz fasādēm sakrājas putekļi un netīrumi, tāpēc sienas ir rūpīgi jānomazgā. To var darīt ar tīru ūdeni un birsti, bet labākam rezultātam var arī izmantot īpašu mazgāšanas līdzekli . Tāpat arī svarīgi kritiski novērtēt koksnes kvalitāti.