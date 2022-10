"Kärcher WD" sērijas putekļu sūcēji ir gana lieli un jaudīgi, lai spētu sasūkt ne tikai lielus gružus, piemēram, stikla lauskas un granti, bet arī šķidrumu, neizmantojot filtru maisu. Šīs sērijas ierīcēm ir ļoti izturīga konstrukcija, un tās ir paredzētas dažādiem saimniecības darbiem, piemēram, garāžas un darbnīcas sakopšanai, automašīnas salona tīrīšanai, kā arī netīrumu savākšanai pēc remonta darbiem, Šo ierīču lielākais pluss ir to energoefektivitāte un lielā sūkšanas jauda, kas ļauj savākt arī lielus gružus un šķidrumu. Tiesa, saimniecības putekļu sūcēji nav aprīkoti ar HEPA filtru, un tas nozīmē, ka tie nesavāc dažādas baktērijas un putekļu ērcīšu izkārnījumus, kas ir viens no galvenajiem alergēniem, līdz ar to ierīces nav īsti piemērotas ikdienā apdzīvojamo telpu tīrīšanai.